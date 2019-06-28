Радио "Свобода" стремится очернить освобождение украинцев - депутат [ Редактировать ]
Радио "Свобода" распространяет информацию о том, что "Пресс-служба Медведчука не пустила в аэропорт журналистов радио "Свобода" на передачу пленных".
Передачу удерживаемых лиц освещали крупнейшие СМИ Украины, Беларуси и России, международные информационные агентства, в т.ч. Рейтерс и Ассошиейтед пресс. Их представители могут дать независимую оценку действиям пресс-службы Виктора Медведчука и тем усилиям, которые предпринимались для помощи в организации их эффективной работы.
Лично я задолго до начала мероприятия находился в аэропорту Минска, общался с журналистами как перед постом охраны, так и за ним, и ко мне не обращался ни один журналист, который идентифицировал бы себя как представитель Радио "Свобода". Также я не вел телефонных разговоров с журналистами Радио "Свобода". Позже, уже в аэропорту города Киев журналисты этой организации не задавали никаких вопросов по этому поводу, несмотря то, что я там находился и был доступен для прессы.
Напомню, что в 2016 году радио Free Europe переврало слова Виктора Медведчука, организовав информационную провокацию.
Считаю заявление журналистов Радио "Свобода" дешевой провокацией, направленной на собственный пиар и попытку создать негативный информационный фон вокруг освобождения украинцев.
Олег Бабанин
Пресс-секретарь Общественного движения
"Украинский выбор - Право народа"
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