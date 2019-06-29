В Умані напередодні відкрили оновлені центральну площу міста та парк. Там же запустили і найбільші в Україні світломузичні фонтани. На святкуванні побували й наші кореспонденти.

Площа Соборності в Умані заповнена місцевими жителями та туристами. Проінспектувати нещодавно реконструйований майдан зібралися кілька десятків тисяч охочих. Та спершу - святковий концерт зіркових виконавців.

"Дуже радий, що за декілька років, нам з вами вдалося вирішити питання, щодо будівництва багатьох об'єктів. На сьогоднішній день ми маємо реконструйований парк "Софіївка", на сьогоднішній день маємо цю чудову площу, маємо набережну. І усіх запрошуємо на відкриття набережної - 13 липня буде вона відкрита", - наголосив Антон Яценко, народний депутат.

Після урочистих формальностей - запуск пішохідного фонтану. Його вважають головною родзинкою реконструйованого майдану.

"Світопішохідні фонтани, які ви зараз бачите, ми вважаємо, вони - найбільші на території України", - наголосив Антон Яценко, народний депутат.

50 водних інструментів, висота яких сягає 2 метрів - створюють композицію під музичний супровід. Радіють і дорослі і малі - тепер у спекотну пору містяни мають освіжаючий прихисток.

У захваті малеча й від встановленої поряд "Весільної каруселі". Наймолодші мешканці тепер мають свій безкоштовний атракціон.

"Так, подобається. Діткам добре, дітки наші вже катаються!"

"Нарешті вже доробили ремонт і повністю всі задоволені - що діти, що дорослі!"

"Взагалі, Антону Яценко - браво! На моїй пам'яті, як він став тут депутатом, головнокомандувачем, так сказати, - почалися ці покращення. Все почалося з концерту Тото Кутуньо, як зараз пам'ятаю", - зазначила Інна, жителька Умані.

Загальна, площа відремонтованого центрального майдану - 7,5 тисяч квадратних метрів. Додаткову рекреаційну зону створили й у центральному парку. Там теж встановили фонтан.

Та і це не всі сюрпризи... ініціатор реконструкції, народний депутат Антон Яценко обіцяє перетворити місто на справжню туристичну Мекку.

"Місто Умань ми розвиваємо як туристичний центр. 2 роки тому відкрили фонтани "Перлина кохання" з цифровим екраном, після того реконструювали парк "Софіївка". Незабаром, на днях буде відкриття нової набережної з фонтанами. А також новий парк Софіївка сучасна - єдиний на території Східної Європи фентезі парк.

Тож, я усіх, як народний депутат України, якого уманчани обрали - запрошую. Приїжджайте у місто Умань, а ми будемо і далі працювати і розвивати це славетне місто", - наголосив Антон Яценко, народний депутат.

Святкування завершилося видовищним лазерним шоу. Його започаткував Антон Яценко. До речі, шоу влаштовуватимуть регулярно - у п'ятницю, суботу і неділю. Це єдине у Східній Європі лазерне шоу.