В Виннице обстреляли трамвай с пассажирами [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, в Виннице компания неизвестных обстреляла трамвай. В результате инцидента, 46-летний пассажир транспорта получил огнестрельное ранение головы металлическим шариком, передают "Факты".
По предварительной информации, выстрел прогремел, когда трамвай подходил к остановке Некрасова.
У пострадавшего диагностировали поверхностную травму лобной доли головы. Тем не менее после оказания помощи мужчину отпустили домой.
В настоящее время полиция занимается сбором информации, после чего будет принято решение об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина и женщина открыли стрельбу с балкона, а также выпускной обернулся перестрелкой.
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