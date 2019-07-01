В воскресенье, 30 июня, в Виннице компания неизвестных обстреляла трамвай. В результате инцидента, 46-летний пассажир транспорта получил огнестрельное ранение головы металлическим шариком, передают "Факты".

По предварительной информации, выстрел прогремел, когда трамвай подходил к остановке Некрасова.

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У пострадавшего диагностировали поверхностную травму лобной доли головы. Тем не менее после оказания помощи мужчину отпустили домой.

В настоящее время полиция занимается сбором информации, после чего будет принято решение об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина и женщина открыли стрельбу с балкона, а также выпускной обернулся перестрелкой.