Верховный Суд 1 июля подтвердил правомерность решения суда первой инстанции и обязал ЦИК зарегистрировать Владимира Сальдо кандидатом в народные депутаты Украины по 182 избирательному округу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Соответствующее постановление суд принял, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЦИК на решение Шестого апелляционного административного суда от 27 июня 2019 года, которым был полностью удовлетворен иск В.Сальдо по его регистрации кандидатом в народные депутаты.

"25 июня я обратился с иском к ЦИК об отмене постановления, которым мне было незаконно отказано в регистрации. Отказ был надуманной - якобы я не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет. И это несмотря на то, что я документально подтвердил: определенный период в 2016 году я действительно находился за пределами Украины по независящим от меня причинам. ЦИК эти документы оставила без внимания. Уверен, что политически мотивированное решение комиссии имело целью не допустить меня к участию в выборах", – сказал в комментарии Владимир Сальдо.

Напомним, 27 июня 2019 Шестой апелляционный административный суд признал постановление Центризбиркома от 24.06.2018N1265 об отказе Сальдо в регистрации противоправным и обязал его отменить.

Однако 29 июня ЦИК подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Выяснив все материалы дела, Верховный Суд оставил апелляционную жалобу ЦИК без удовлетворения, а решение Шестого апелляционного административного суда от 27 июня 2019 оставил без изменений.

"Согласно правовой позиции Европейского суда по правам человека … требование проживания в Украине не была абсолютной, национальная власть, предоставляя разрешение или отказывая в регистрации определенном кандидату, была обязана учитывать его конкретную ситуацию", - говорится в постановлении суда.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и не может быть обжаловано.