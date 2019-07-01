В понедельник, 1 июля, Министерство иностранных дел Грузии отозвало посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Об этом сообщает "Грузия Online".

Сообщение по распоряжению президента Думбадзе получил утром 1 июля. На данный момент причину отзыва посла не называют.

Также вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывшего посла Грузии Григола Катамадзе и Теймураза Шарашенидзе, ранее занимавшего должность посла Грузии в Азербайджане.

Отметим, Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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