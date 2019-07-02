Двоє українських військових загинули минулої доби на сході. Ще двоє дістали поранення. Окрім того, напередодні поблизу Водяного ворог підступно обстріляв санітарний "Хамер" Збройних cил України. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети - водій Сергій Майборода загинув на місці.

Ще двоє були поранені, серед них військовий медик Ірина Шевченко, пізніше вона померла від отриманих травм. Загалом попередньої доби ворог 25 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Зокрема, із забороненого Мінськими угодами великокаліберного озброєння. Наші захисники на обстріли давали адекватну відповідь.