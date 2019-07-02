Сильні дощі паралізували життя фінансової столиці Індії [ Редактировать ]
Сильні дощі паралізували життя фінансової столиці Індії - Мумбаї. Зливи в регіоні не вщухають уже третій день. На залитих водою дорогах - довжелезні затори. З місцевого аеропорту літаки вилітають з півгодинною затримкою.
Деякі міжміські електрички прибувають з більш ніж двогодинним запізненням. Тисячі співробітників офісів годинами стоять у заторах. За прогнозами синоптиків, негода триматиметься ще добу.
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