Сильні дощі паралізували життя фінансової столиці Індії - Мумбаї. Зливи в регіоні не вщухають уже третій день. На залитих водою дорогах - довжелезні затори. З місцевого аеропорту літаки вилітають з півгодинною затримкою.

Деякі міжміські електрички прибувають з більш ніж двогодинним запізненням. Тисячі співробітників офісів годинами стоять у заторах. За прогнозами синоптиків, негода триматиметься ще добу.