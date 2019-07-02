20-летний Дэниел Гроган не смог простить возлюбленной, что она ушла к другому и зверски расправился с ее новым парнем. Об этом сообщает издание The Independent.

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Известно, что парень подговорил семью помочь убить нового парня. Первое время экс-бойфренд засыпал девушку угрозами, что убьет 18-летнего Джея Сьюэлла. Он присылал различные сообщения: "Я клянусь всем, что убью его", "Я подожгу его".

Предположительно, он был частью группы из девяти человек, которая напала на Джея с ножами, бейсбольными битами и топором.

Подозреваются родственники Грогана - отец, мать, брат, сестра, двоюродный брат, а также 4 знакомых экс-бойфренда.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зверски расправился с матерью.