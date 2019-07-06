Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве.
Выставка цветов "Цветочная Эллада"
По 28 июля на территории Печерского ландшафтного парка проходит выставка цветов в греческом стиле "Цветочная Эллада".
Вас ждут: 150 тысяч цветов, селфи на новой смотровой площадке, ярмарка цветов и хендмейду, детский парк аттракционов, кинотеатр под открытым небом, пикник, мастер-классы, развлекательная программа и еще много сюрпризов
Когда: 6-7 июля, 10:00
Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33
Сколько стоит: взрослым - 75 грн, детский - 25 грн, льготным группам - бесплатно
Ивана Купала в Феофании
В течение всех выходных в парке будут работать кафе под открытым небом, где можно угоститься блюдами украинской кухни, домашней выпечкой и полезными летними напитками. Также для вас приготовлена насыщенная развлекательная программа.
Когда: 6-7 июля, 15:00
Где: парк "Феофания", улица Академика Лебедева, 37
Сколько стоит: согласно входному билету в парк
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
Посетить выставку можно 6-7 июля
Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте
Утро в Музее
В зале главного художественного музея страны пройдет уникальное событие, частью которого может стать любой желающий. Утром здесь будут заниматься йогой и медитировать с профессиональным инструктором. А после этого можно насладиться культурной составляющей этого дня - посмотреть картины, которые достали из запаса именно для этого ивента.
Когда: 6 июля, 08:30
Где: Национальный художественный музей Украины, улица Грушевского, 6
Сколько стоит: 500 гривен
Final Music Ring в Beer House!
В субботний вечер гости заведения станут свидетелями решающего поединка для проекта Music Ring. Среди нескольких претендентов выберут лучшего, поэтому готовьтесь, будет жарко.
На сцене выступят GannaBaby, Sellow и Анастасия Кравчук. А специальным гостем станет Алексей Шманев, экс-вокалист известного гуцул-метал-группы "Карна" и фронтмен проекта Entree, который завоевал свою популярность выступлениями на самых больших фестивальных сценах и концертных площадок Украины.
А еще обещают развлечь присутствующих розыгрышами с призами и подарками.
Когда: 6 июля, 20:00
Где: Beer House, улица Бассейна, 2а
Сколько стоит: 150 гривен заранее, 200 гривен - в день ивента, резерв по телефону 067-552-23-22
Ивана Купала в Пирогово
Издавна Ивана Купала является самым колоритным и интересным праздником лета. Здесь воспроизведут купальское обрядовое действо, познакомят с главными персонажами праздника - Купалой и Мареной, проведут мастер-классы по плетению венков и заведете традиционные хороводы.
Во время праздника вы сможете также приобрести праздничную атрибутику на традиционной ярмарке народных ремесел.
Когда: 6 июля, с 17:00 до 21:00
Где: Национальный музей народной архитектуры и быта, улица Академика Тронька
Сколько стоит: полный - 50 гривен, льготный - 30 гривен
Джазовые истории в саду - "Он и Она"
В знойном июльском городе можно будет скрыться в прохладе ботанического сада и послушать романтический моноспектакль. Под музыкальный аккомпанемент струнного трио Red Woods Оксана Вотум будет читать зрителям реальные истории любви реальных людей, которые, как и все, живут в нашем городе и ищут своего человека.
Когда: 6 июля, в 20:00
Где: Национальный ботанический сад им. Гришко НАН Украины, улица Тимирязевская, 1
Сколько стоит: от 300 до 425 гривен
Квест-экскурсия "Секреты ВДНХ"
На территории ВДНХ устроят настоящий квест, приуроченный 61-летию экспоцентра. Он считается одним из самых больших центров планеты после Московского, Ганноверского, Миланского и Франкфуртского. Поэтому киевлян решили познакомить с ним поближе и провести увлекательную экскурсию, благодаря которой можно узнать много тайн.
Когда: 7 июля, встреча в 16:45, начало в 17:00
Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
Сколько стоит: 85 гривен за человека, детям до 14 лет - бесплатно. Обязательная регистрация по ссылке.
Водяная битва в Феофании
В субботу в Феофании можно будет спастись от летнего зноя и освежиться под потоками воды. Тут устроят настоящую войну, но оружием будут служить водные пистолеты, пластиковые бутылки или ведра.
Когда: 7 июля, 17:00
Где: парк "Феофания", улица Академика Лебедева, 37