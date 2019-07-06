Сьогодні - останній день цьогорічного кінофестивалю на Сицилії у ТаормІні. Про Україну там говорили багато. І в кіно, і на подіумі.

Все бачили наші кореспонденти.

"Сегодня - все ради женщин, ради красоты, поэтому сегодня будет, я уверен, невероятный показ. Место, - посмотрите, - оно просто фантастическое!"

Це - так званий анонс останнього дня кінофестивалю на Сицилії від російського співака Філіпа Кіркорова. Він, до речі, один з іменитих селебрітіс, які прибули на зірковий захід.

"Цвет настроения Дольче. Дольче Габана. Какой может быть еще? Находясь здесь, на Сицилии, в кругу талантливых, красивых, креативных художников, дизайнеров, которых я обожаю, А еще, к тому же, если есть возможность встретиться с друзьями, - а именно, вот, с Оксаной, например, - это радость. Мы давно не виделись. Уже года два", - говорить Філіп Кіркоров, співак.

Мова, звісно ж, про українську телеведучу Оксану Марченко. Вона протягом усього фестивалю була у центрі уваги. Не дивно, адже стала зіркою і фільму, і подіуму.

"Це не просто показ. Це - мистецтво, це неймовірна музика, це хореографія, це динаміка, це перфоменс. І тому це настільки цікаво", - говорить Оксана Марченко, телеведуча.

"Оксана - талантливый и журналист, и артистка, и актриса. Харизматичная, красивейшая женщина. И самое главное - она мой друг", - наголосив Філіп Кіркоров, співак.

А ще Оксана - подруга Доменіко Дольче, відомого італійського дизайнера. Він, до речі, спеціально до кінофестивалю створив для української зірки неймовірну сукню.

"Це дивовижно! Тому що цю сукню створив Доменіко. І він створив її спеціально для мене, і він сказав, що сукня "Портофіно" - вона тебе чекає. І, власне, ця сукня увійшла в альбом, який присвячений був ювілею творчості саме Доменіко. І тому сьогодні, на його прохання, - я в цій чарівній сукні. Звичайно, спекотно дещо. На вулиці близько 35-ти", - зазначила Оксана Марченко, телеведуча.

Оцінили витвір Доменіко навіть американські гуру моди. Одна з них - Анна Вінтур - головний редактор америнського "Вог".