В спецназ ВСУ назначили заместителя командующего [ Редактировать ]
Олега Нечаева назначили первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ, передает "Сегодня".
Отмечается, что Нечаев до этого был командиром 8 полка специального назначения в/ч 0553 (Хмельницкий). Эта должность была вакантной с 12 марта.
"На новой должности сделаю все от меня зависящее для укрепления боевых возможностей ССО и скорейшего освобождения нашей земли от агрессора", - сказал офицер.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу таможни.
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