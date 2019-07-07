Олега Нечаева назначили первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ, передает "Сегодня".

Отмечается, что Нечаев до этого был командиром 8 полка специального назначения в/ч 0553 (Хмельницкий). Эта должность была вакантной с 12 марта.

"На новой должности сделаю все от меня зависящее для укрепления боевых возможностей ССО и скорейшего освобождения нашей земли от агрессора", - сказал офицер.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу таможни.