Умерла звезда Disney [ Редактировать ]
В возрасте 20 лет ушел из жизни знаменитый актер Камерон Бойс, известный своими ролями в франшизе Disney "Descendants" и телешоу "Джесси", об этом сообщает ABC.
Бойс умер в субботу, 6 июля, во сне от приступа, связанного с длительным заболеванием.
Бойс, родился в Лос-Анджелесе, в 9 лет дебютировал в фильме ужасов "Зеркала". Бойс снялся в трилогии "Descendants", премьера третьей части которой назначена на 2 августа.
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