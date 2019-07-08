На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на сході країни минулої доби, ще трьох бійців поранено. Також в результаті обстрілу травми отримав 68-річний чоловік - повідомляють в штабі Операції об'єднаних сил.
Незаконні збройні формування здійснили 16 обстрілів позицій українських захисників.
по теме
На Донеччині під ворожий обстріл потрапив місцевий мешканець
Вогонь вели з окупованої Горлівки - міна 82 калібру розірвалася поблизу житлового будинку
На Донбасі ліквідували ворожих снайперів
Українські військові придушують вогонь снайперів за допомогою кулеметів - зазвичай, найманці відразу відходять зі своїх лігвищ
ЗСУ зазнали втрат на Донбасі
Бойовики продовжують атакувати позиції наших армійців - зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші
ЗСУ понесли втрати на Донбасі
На Донбасі загинув український військовий, ще шістьох армійців - поранено
На Донбасі загинув український військовий
Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. Ще шестеро - поранені. Супротивник 30 разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил на передовій