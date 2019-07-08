Известная российская певица Алла Пугачева не на шутку взволновала поклонников внешним видом. Так, артистка вышла на фото слишком уставшей, чем насторожила фанатов. Соответствующий снимок опубликован на фан-странице Аллы Борисовны в Instagram.

В кадре артистка предстала в нежно-голубой кофте и теплом вязаном сером свитере поверх нее.

На фото Пугачева выглядит похудевшей и уставшей.

Напомним, 70-летняя легендарная звезда Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась отдыхать в Юрмалу. Пугачева прошлась по побережью латвийского курорта со своим звездным мужем, а также детьми Лизой и Гарри.