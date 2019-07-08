В последние месяцы инфляция в Украине ускорилась и продолжает держаться на высоком уровне (9,6%), оставаясь одной из самых высоких в регионе - хуже ситуация только в Турции. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя данные Госстата об инфляции за май.

"За пять месяцев нынешнего года инфляция составила 4,2%, а это уже две трети от годового прогноза НБУ - 6,3%. Очевидно, что этот прогноз опять нереалистичен, и по итогам года показатель составит не менее 9%. Нереальные прогнозы позволяют власти недофинансировать социальные расходы и не индексировать в нужном объёме пособия пенсионеров. Эта практика длится уже шестой год, и ее необходимо прекратить. Правительство, которое будет создано после выборов, должно поставить себе эту задачу", – сказал Сергей Левочкин.

По словам политика, инфляционные ожидания во второй половине года также достаточно пессимистичны. Основными драйверами станут девальвация, повышение административно регулируемых тарифов и производственных затрат на оплату труда и энергоресурсы.

"Дополнительным фактором нестабильности может стать затяжка с созданием коалиции и нового правительства, что приведёт к ухудшению инфляционных ожиданий. Поэтому вопрос формирования новой власти после выборов затягивать нельзя. И новое правительство должно, наконец, поставить точку в обворовывании граждан за счёт нереалистичных прогнозов инфляции", - резюмировал Сергей Левочкин.