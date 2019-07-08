Справа проти каналу : ГПУ ініцюювала дорозслідування [ Редактировать ]
Телемосту не буде. Канал "Ньюс Ван" повідомив про скасування спільного ефіру під назвою "Треба поговорити" - з одним із російських каналів. Телеміст заплановано було на п'ятницю, 12 липня. За словами керівництва "Ньюс Вану", від ідеї відмовилися, бо журналісти каналу почали отримувати погрози фізичної расправи, а офіс "Ньюс Вану" - пообіцяли спалити, щойно почнеться ефір.
Керівництво телекомпанії запевняє: вони планували організувати простір для обговорення лише неполітичних питань.
Генеральна прокуратура ініцюювала дорозслідування у рамках справи проти телеканалу "Ньюз Ван". За словами гепрокурора Юрія Луценка навіть анонсування телемосту українського каналу з телекомпанією, що підпадає під санкційний перелік, - це вже привід для звинувачень у веденні інформаційної війни проти України. Тож, у діях керівництва Ньюз-Вану вбачають ознаки державної зради. Представників телеканалу викликали на допит у ГПУ.
"Сьогодні було дореєстровано новий епізод із замаху на державну зраду. Підготовка до такого проведення прямого ефіру підпадає під ознаки кримінального злочину із готування до державної зради. Процесуальним керівником ГПУ доручено провести термінове слідство в цьому епізоді. Та також СБУ. Першочерговим - допит усіх причетних до цього каналу всіх посадових осіб посвідчення на цю середу до слідчого виписана як формальному власнику депутату Козаку так і до посадових осіб телеканалу", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.
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