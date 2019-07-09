Тбилиси охватила волна протестов [ Редактировать ]
Вечером в понедельник, 8 июля, под зданием грузинского телеканала "Рустави-2" в Тбилиси возобновилась акция протеста в связи с нецензурной бранью телеведущего Георгия Габуния.
Протестующие требуют отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и телеведущего Георгия Габуния, который в эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, передает Новости-Грузия.
Участники акции перекрыли все входы и выходы на территорию штаб-квартиры Рустави-2. Между ними и съемочной группой телекомпании уже произошла словесная перепалка.
В то же время под зданием парламента в Тбилиси участники двух разных акций забросали друг друга бутылками.
Как пишет Грузия-Online, причиной столкновения стало то, что несколько человек с акции против российской оккупации присоединились к акции противников "марша достоинства".
Участник антиоккупантской акции с проспекта Руставели госпитализированв больницу с пробитой головой.
По словам родных пострадавшего, 22-летнего Торнике Беридзе, один из противников ЛГБТ-сообщества ударил парня пряжкой ремня по голове.
Ранее мы писали о том, что также в Гонконге протесты набирают силу.
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