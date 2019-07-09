Вечером в понедельник, 8 июля, под зданием грузинского телеканала "Рустави-2" в Тбилиси возобновилась акция протеста в связи с нецензурной бранью телеведущего Георгия Габуния.

Протестующие требуют отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия и телеведущего Георгия Габуния, который в эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, передает Новости-Грузия.

Участники акции перекрыли все входы и выходы на территорию штаб-квартиры Рустави-2. Между ними и съемочной группой телекомпании уже произошла словесная перепалка.

В то же время под зданием парламента в Тбилиси участники двух разных акций забросали друг друга бутылками.

Как пишет Грузия-Online, причиной столкновения стало то, что несколько человек с акции против российской оккупации присоединились к акции противников "марша достоинства".

Участник антиоккупантской акции с проспекта Руставели госпитализированв больницу с пробитой головой.

По словам родных пострадавшего, 22-летнего Торнике Беридзе, один из противников ЛГБТ-сообщества ударил парня пряжкой ремня по голове.

Ранее мы писали о том, что также в Гонконге протесты набирают силу.