Запаси питної води, консерви, спальні мішки та сірники - такі нині найпопулярніші товари у крамницях довкола Лос-Анджелеса. Жителів Каліфорнії добряче налякали підземні поштовхи, що двічі сколихнули штат минулого тижня.

Тож люди заходилися скуповувати товари для виживання в екстремальних умовах. За даними сейсмологів, землетрус 5 липня став найсильнішим у регіоні за останні 30 років.

"Я завжди намагаюся тримати вдома запас питної води. Ми знаємо, що найнеобхідніша річ, потрібна зокрема, після землетрусу - це вода", - говорить Віктор Сміт житель Лос-Анджелеса.

"За півроку всі ці люди забудуть, що був такий землетрус, і запаси води та харчів зіпсуються. І вони вже нічого не поповнюватимуть. І наступного разу, коли виникне загроза якогось серйозного лиха, вони знову скажуть "о боже, мені страшно. Треба приготуватися. Що мені слід робити?" - говорить Джеф Едельштейн, продавець.