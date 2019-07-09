Люди ходять у масках та навіть готові надягти протигази

Жителі Луцька потерпають від нестерпного смороду. Люди ходять у масках та навіть готові надягти протигази. Лучани вже не раз просили місцеву владу знайти причину екологічного лиха та покарати винних. Та поки що результатів немає. Більше розповість Сніжана Сидорук.

"Стоїть такий сморід іноді такий як трупний запах, ніби щось розкладається".

Так вже кілька місяців смердить увесь Луцьк. Неприємний запах витає у різних районах міста, скаржаться мешканці.

"В носі погано - це одне діло. А інше діло, що це може бути щось шкідливо для організму. Це різні там - той самий аміак і так далі, речовини які погано впливають на легені, на голову", - говорить Андрій Савчук, житель Луцька.

Обурені жителі навіть влаштували акцію протесту у центрі міста - з вимогою знайти нарешті джерело смороду.

"Існує ця проблема вже чотири роки. Ми пробували різні способи. Одні мешканці перекривали на Гіркій Полонці дорогу двічі", - говорить Наталія Галик, жителька Луцька.

Спершу люди підозрювали місцевий цукровий завод. Ніби, неприємний запах шириться з фільтраційних полів підприємства. Муніципальна варта затримала вантажівку, з якої підпільно зливали смердючу рідину.

Це безпосередньо та барда, яка зливалася сюда.

"Ми підрахували, що в середньому десь дві машини об'ємом близько 17 тон в день. Так, і це протягом року", - говорить Юлія Гоголь, керівник відділу групи швидкого реагування муніципальної варти.

У спеку відходи почали бродити.

"На наше переконання це так вот мелясна вода - мелясна барда - з тою органікою, яка до того була на цій території - на муловій карті. Це відходи виробництва технічного спирту або біоетанолу, який добавляється як компонент в пальне", - говорить Оксана Тарабанюк, керівник відділу екології Луцької міської ради.

На заводі звинувачення у причетності до смороду відкидають.

"В нас був дозвіл на скиди. Але тоді спричинило те, що з Вересневого місто скидало свої фекальні відходи також на поля фільтрації. Там був процес бродіння і тоді був дійсно запах. З того моменту з 2017 року підприємство барду не скидає", - говорить Олександр Ксинжук, керівник заводу.

На підприємстві запевняють, відходи зберігають у закритих ємностях на кількох сховищах. Це, кажуть, цінне органічне добриво, і його не викидають, а продають місцевим фермерам.

"Я це називаю рідкі тальнольні добрива, які мають вміст азоту фосфору калію плюс мікроелементи, ну і певний елемент органіки. Це є сховище зі збереження цієї самої барди. От ви зараз тут стоїте запах який ви відчуваєте? Запах кави", - говорить Олександр Нікішин, заступник керівника заводу з питань сировини.

Перевірити, звідкіля шириться містом сморід - тепер мають фахівці з Мінекології, саме туди звернулася міська влада. Займатиметься розслідуванням і поліція. Якщо винних знайдуть - їм загрожує три роки обмеження волі.