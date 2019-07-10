Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" продолжает восстанавливать инфраструктуру Донбасса. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская во время открытия троллейбусного маршрута Славянск – Константиновка.

"Впервые за многие годы здесь, на Донетчине, реализуется масштабный инфраструктурный проект. Мы соединили троллейбусным маршрутом Константиновку, Дружковку с Краматорском и Славянском! Безусловно, это очень важно, так как в прифронтовом регионе люди вынуждены выживать и искать работу во всех ближайших городах. Из-за отсутствия транспортного сообщения часто, чтобы добраться в ближайший город, приходится тратить много времени и средств. И сегодня, запустив единую ветвь сообщения от Славянска до Константиновки, мы вернули людям возможность жить, работать и общаться", – отметила оппозиционный политик.

Как подчеркнула Наталия Королевская, запуск этого междугороднего троллейбусного маршрута стал возможным благодаря усилиям депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Реализация столь важных для всего региона инфраструктурных проектов позволит ускорить процесс восстановления региона и возвращения мира на Восток страны.

"За пять лет у власти представители режима Порошенко не сделали ни единого шага к миру и восстановлению региона. И сегодня мы объединяем все усилия, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса и вернуть города и села к нормальной жизни. Но прежде всего нужно остановить войну и начать мирный дипломатический процесс. Для этого у нас есть четкий план-концепция, которая предусматривает выполнение Минских соглашений и проведение прямых переговоров со всеми сторонами конфликта. Это те решения, которых ждут жители восточных регионов и ради которых мы объединяемся и действуем! Вместе – обязательно победим и восстановим украинский Донбасс!" – резюмировала народный депутат.