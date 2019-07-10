Требуем остановить политические репрессии ГПУ против телеканала NewsOne - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За життя"
При нынешней власти, испугавшейся ультиматума националистов, Генеральная прокуратура решила ужесточить политические репрессии. Уголовные дела против журналистов, сотрудников и творческого коллектива NewsOne — это последний акт мести политиков из «партии войны» за ответственную гражданскую позицию сторонников мира и диалога.
При режиме Порошенко ГПУ погрязла в коррупции и превратилась в инструмент политического сыска и расправы над инакомыслящими. На посту Генерального прокурора Юрий Луценко не смог обеспечить полноценного расследования ни одного резонансного дела, связанного с преступлениями против журналистов. До сих пор не раскрыты убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Главными врагами ГПУ все это время были независимые журналисты, блогеры, оппозиционные политики и общественные деятели.
"Оппозиционная платформа - За життя" считает открытие ГПУ уголовного дела о государственной измене против телеканала NewsOne прямой атакой на свободу слова и демократию в Украине. Телеканал пытаются грубо и беззаконно репрессировать за желание организовать диалог граждан Украины и России в формате телевизионного моста и приблизить мирное урегулирование конфликта.
Особенно опасно то, что вызывая на допросы сотрудников, журналистов, владельцев и менеджеров NewsOne, политическая охранка «партии войны» стремится парализовать работу оппозиционного канала в период выборов. Перед тем как уйти на свалку истории, руководство ГПУ пытается ограничить доступ украинских граждан к правдивой информации и хоть как-то помочь своим политическим партнерам, проигрывающим вторые выборы подряд.
После победы на выборах "Оппозиционная платформа - За життя" будет добиваться проведения полной проверки деятельности ГПУ за прошедшие пять лет. Мы добьемся, чтобы украинское общество узнало об истинных мотивах деятельности тех, кто призван защищать закон. Все заказчики и исполнители политических репрессий, все кто вымогал деньги у предпринимателей и покрывал коррупционеров, понесут заслуженное наказание. Украина снова станет правовым и демократическим государством!
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