Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, который изменит систему избрания народных депутатов. Теперь украинцы будут голосовать за конкретного кандидата в ней, а не только за название партии. Однако, 21 июля мы будем выбирать парламент еще по старому закону. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За новый Избирательный кодекс проголосовали 230 народных депутатов, против выступили 8, еще 9 воздержались, а 44 вообще не голосовали. Кодекс должен вступить в силу 1 декабря 2023 года.

Перед одобрением Избирательного кодекса парламент рассмотрел последние изменения в закон, над которыми работал около полутора месяцев (всего 4568). Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование возвращение к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс, и депутаты таки проголосовали.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в среду, 10 июля, решил выделить дополнительно миллиард гривен на поддержку государственных шахт, а также три миллиарда на поддержку малых городов. Также Кабмин увеличил продолжительность отпуска воспитателей дошкольных учебных заведений.