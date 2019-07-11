Рада одобрила новый Избирательный кодекс [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, который изменит систему избрания народных депутатов. Теперь украинцы будут голосовать за конкретного кандидата в ней, а не только за название партии. Однако, 21 июля мы будем выбирать парламент еще по старому закону. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
За новый Избирательный кодекс проголосовали 230 народных депутатов, против выступили 8, еще 9 воздержались, а 44 вообще не голосовали. Кодекс должен вступить в силу 1 декабря 2023 года.
Перед одобрением Избирательного кодекса парламент рассмотрел последние изменения в закон, над которыми работал около полутора месяцев (всего 4568). Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование возвращение к рассмотрению поправок в Избирательный кодекс, и депутаты таки проголосовали.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в среду, 10 июля, решил выделить дополнительно миллиард гривен на поддержку государственных шахт, а также три миллиарда на поддержку малых городов. Также Кабмин увеличил продолжительность отпуска воспитателей дошкольных учебных заведений.
по теме
Брудні виборчі технології: лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко поспілкувався з міжнародними спостерігачами від ОБСЄ
Фактів порушення виборчого закондавства - вдосталь. Про такі явища міжнародним спостерігачам від ОБСЕ сьогодні розповіли представники "Опозиційної платформи - За життя"
Юрій Павленко: Уряд не справляється зі своєю роботою по бюджету і починає накопичувати борги
В ефірі програми телеканалу "Інтер" в ефірі "Подробиці вибору" депутат від партії "Оппозиційна платформа - За життя" Юрій Папієв визначив проблеми формування державного бюджету урядом
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Донецкой областной государственной администрации
В новой жеребьевке виновата только ЦИК - Кирилл Молчанов
Новую жеребьевку партий по нумерации в избирательном бюллетене можно сделать оперативно
Юрий Бойко: Наша задача - чтобы "скорая помощь" приезжала по каждому вызову
Некомплект врачей в Украине составляет уже 30%, и остановить эту тенденцию можно лишь значительным увеличением финансирования здравоохранения