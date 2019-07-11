Зеленский в борьбе со мной как политическим оппонентом использует методы Порошенко - Медведчук [ Редактировать ]
Заявление президента Украины Владимира Зеленского: "Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение" - говорит о том, что глава государства намерен использовать самые грязные методы в борьбе с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" как своим основным политическим оппонентом, имеющим высочайшую поддержку общества.
Президент Зеленский, который хорошо осведомлен, что я не владею акциями или долями в телевизионных каналах Украины, а также в любом другом средстве массовой информации, использует подобные ложные обвинения в качестве инструмента борьбы за электорат.
Цель президента и его команды очевидна - заполучить всю полноту власти. Цель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь», как и миллионов украинцев, - восстановление мира в Украине, консолидация общества, восстановление экономики, прекращение тарифного геноцида и убийственных реформ в медицине и образовании.
Я, как председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственной реальной оппозиционной политсилы, расцениваю заявление президента Зеленского как месть за мою принципиальную позицию, направленную на установление мира и прекращение боевых действий на Востоке Украины, возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, освобождение удерживаемых лиц.
Своим заявлением Владимир Зеленский показал, что стал на сторону национал-радикалов и вчерашнего противника, а ныне идейного вдохновителя и учителя – Петра Порошенко.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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