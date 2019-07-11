Скасування санкцій. Росія розгляне питання про відновлення імпорту окремих видів української продукції. Зокрема, виробів з винограду.

Ще п'ять років тому виноградниками була засаджена третина південної частини Одеської області. Тепер тут, серед поодиноких плантацій вирощують переважно соняшники та кукурудзу. Криза в українське виноробство прийшла з початком війни на Донбасі, що обернулася втратою ринку для виноградарів. Адже левову частку української продукції винороби відправляли на експорт до РФ. Нині ж на території Росії 100 тисяч літрів сировини українського походження простоює на складах.

"Работали Раньше с игристыми винами с Питером, с Краснодарским краем работали. Сейчас все они работают с Испанией. Многие страдают сейчас", - говорить Валерій Тінтулов, власник виноробні.

"Нету ни одной отрасли где так много ручного труда как в виноградарстве. Если, допустим, на тысячу гектар зерновых культур работает 15 человек, то на виноградниках минимум 250 человек. А то и 500. У нас было 7.5 - 8 тыс гектаров виноградников в Белгородском районе. Осталось 3. Имеем шанс в этом году потерять еще полтора. Все вот виноградники стоят", - говорить Петро Микодимович, власник виноробні.

За вирішення проблем підприємців-виноробів взялися в "Опозиційній Платформі - За життя". Ця політична сила - єдина відреагувала на звернення цього бізнесу. Співголова партії, Юрій Бойко, питання щодо скасування обмежень імпорту обговорив напередодні, із главою російського уряду.

"Я рад, что вчера у нас прошли очень плодотворные переговоры с премьер министром Российской Федерации, который в частности один из вопросов касался отмены в одностороннем порядке санкций по поставке винных материалов на рынок России. Что для предприятий таких, на которых мы находимся, является очень важным. Их много в Одесской области. Они все пострадали от запрета продажи на российский рынок. Сейчас мы это восстановим. И вот то, что сегодня больше 100 тысяч литров находится на хранении невосстребованно в России, это безусловно беда. Это налоги, это рабочие места. Это благосостояние людей. И я рад, что процесс сдвинулся процесс пошел. Мы разреши эту проблему, мы вернем исконно наш российский рынок для украинских производителей и считаю, что это было дело вчера сделано, я убежден, что оно получится", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".

Не оминули підприємці й захмарну вартість газу. Кажуть, питання болюче як для бізнесу, так і для українців. Під час зустрічі з громадськістю регіону співголова "Опозиційної платформи - За життя", Юрій Бойко запевнив, вартість газу для населення - буде знижено.

Мы вчера поставили последнюю точку в заключении контракта на прямые поставки газа в Украину со стороны России что приведет к уменьшению его стоимости и соответсвенно снижению комунальных тарифов и цен продуктов питания. Потому что в газе который покупала уходящая власть - она берет тот же русский газ только проводит по документам из Европы поставив там посредников. И на 100 долларов дороже этот же русский газ заходит в страну . Это рост тарифов. Рост на продукты хлеб сахар все что покупают люди", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".

Що ж до вирішення соціальних проблем - збільшення пенсій, зарплат, поліпшення інфраструктури і закінчення війни, то на думку Юрія Бойка - ці проблеми зобов'язаний вирішити вже новий склад Кабміну. Про це співголова "Опозиційної платформи-За життя", повідомив, спілкуючись з жителями Ізмаїла.

"Снижение тарифов. Увеличение пенсий. Цены. Тяжело жить. За пять лет они стали нищими. Наша задача устранить, наша задача поддержать их. И я каждый раз вижу - насколько далека была та власть от людей, какое тяжелое наследие они оставляют. Потому что они жили своей жизнью, отличной от народа. Они ничего не делали, для того чтобы поддержать своих же граждан. Граждан Украины", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".

Та не лише на Одещині стурбовані цими питаннями. Наступним пунктом поїздки для політика став Миколаїв. І виявилося - тут ситуація аналогічна. Які проблеми в регіоні - знають всі, а от вирішувати їх поки ніхто не береться.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".

"Очень важно, чтобы были контракты, было возвращение на росийский рынок. и мы вчера с премьером РФ говорили о том, мы вчера уже вернули часть предприятий на росийский рынок, которые там работают и в Одеской области, и в Луганской области, и для вас и вашего предприятия критически важно, чтобы эти контракты были возобновлены, что мы собственно и сделаем.

Лунали від виборців і запитання про майбутні вибори та формування Кабміну. Співзасновник партії "Опозиційна платформа - За життя", запевнив - очолити уряд готовий, якщо підтримають українці.