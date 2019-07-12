На Миколаївщині розбився авто з дитиною за кермом [ Редактировать ]
Десятирічна дитина напередодні загинула у ДТП на Миколаївщині. Хлопець був на водійському сидінні. Кермувати його посадив батько. Сталося все на автодорозі "Ольшанське-Миколаїв".
"ВАЗ" із малим водієм влетів в "Опель". Хлопчик загинув на місці. Його батько та інший водій опинились у лікарні. Усі обставини автопригоди з'ясовує слідство.
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