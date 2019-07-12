Спецпризначенці тренувалися десантуватися у тил противника [ Редактировать ]
Нічні навчання спецпризначенців. Майже дві сотні воїнів-розвідників восьмого окремого полку десантувалися вночі в умовний тил противника.
У хмельницьких спецпризначенців тактико-спеціальний вишкіл триває вже другий тиждень. Під час маневрів офіцери та контрактники вдосконалюють професійні навички. З-поміж спецпризначенців, які виконували нічні стрибки з Мі-8 - чимало жінок-військовослужбовиць.
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