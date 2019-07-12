Інцидент із серйозними наслідками. США споряджають свої військові кораблі до Ірану і запровадять проти цієї країни нові санкції. До чого тут британський танкер? Дмитро Анопченко з'ясовував подробиці.

Першою про те, що відбувається, розповіла світові телекомпанія CNN. Повідомлення з позначкою "терміново"- мовляв, "в Ормузькій протоці п'ять іранських катерів спробували зупинити британський танкер, що залишав Перську затоку".

"Нам сказали, цей фрегат націлив свою зброю на іранські судна та через гучномовець повідомив - вони мають забиратися. А корабель як раз обладнаний величезними гарматами на палубі, щоб протистояти маленьким катерам".

Трохи пізніше цю інформацію CNN підтвердило Міністерство оборони Сполученого Королівства - уточнивши: все так і сталося, тільки іранських катерів було не 5, а 3, що, втім, суті не змінює.

Оборонне відомство США пропонує терміново відправити в район інциденту американські військові кораблі - для охорони судноплавства. Їхнім завданням стане супровід торгових суден; паралельно США хочуть моніторити ситуацію з повітря. А Глава американського Комітету начальників штабів повідомив - Вашингтон діятиме не сам, збирає міжнародну коаліцію. Це буде програма "страж"- для фінансування якої повинні "скинутися"європейські партнери Америки і ті країни, які здійснюють судноплавство в районі Ірану і Ємену.

Що цікаво - в самому Ірані спробу захоплення британського танкера заперечують. Елітні частини збройних сил країни (так званий "Корпус вартових ісламської революції") заявили, мовляв, "за останню добу зіткнень з іноземними судами не зафіксовано". З чого можна зробити висновок - швидше за все інцидент не був узгоджений в Тегерані на вищому рівні, можливо став ініціативою іранських військових нижчої ланки. Але, тим не менше, поставив би світ на грань війни - зайди все трохи далі, ніж зараз.

Дональд Трамп уже проанонсував нові санкції проти Ірану. А американська преса пише - мовляв, якби не майбутні вибори (коли рейтинг президента постраждає, почни він зараз бойові дії) не виключено, що відповіддю на спробу захопити британське судно вже стали б точкові ракетні удари. на щастя, поки все обмежується тільки політичними заявами.