Юрий Павленко: необходимо восстановить экономические связи со странами СНГ [ Редактировать ]
Чтобы поддержать отечественное производство, необходимо восстановить экономические связи со странами СНГ. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко, комментируя поездку в пгт. Иршанск Хорошевского района Житомирской области.
Юрий Павленко посетил ООО "Валки-Ильменит", где добывается титановая руда, и "Междуреченский горно-обогатительный комбинат". Оба предприятия страдают от нехватки квалифицированных кадров и отсутствия поддержки со стороны государства.
"За последние годы произошло полное устранение государства от управления экономическими процессами. Большинство программ модернизации промышленности были свернуты. Это привело к оттоку кадров - высококвалифицированные специалисты вынуждены трудоустраиваться за рубежом. Сегодня многие украинские предприятия работает в полсилы, но потенциал и возможности страны гораздо больше. А люди нуждаются в качественных условий труда, достойных зарплатах и социальных гарантий", - отметил Юрий Павленко.
План, который предлагает "Оппозиционная платформа - За жизнь", это план мира, повышение социальных стандартов и экономического роста Украины.
"Для того, чтобы стимулировать рост экономики Украины, мы планируем целевое финансирование государственных программ, удешевление кредитов, снижение налоговых ставок и введение налоговых каникул для малого и среднего бизнеса. Кроме того, чтобы поддержать отечественное производство, необходимо восстановить экономические связи со странами СНГ. Целью партии в области экономической политики является возрождение Украины как современного индустриального государства с высоким уровнем научно-технологического развития, конкурентной промышленностью и высокими социальными стандартами", - резюмировал Юрий Павленко.
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