"Хорошо, что уходят "морды лица". Хорошо, что мы не всех увидим в новой Верховной Раде, хотя многие из них побеждают на мажоритарных округах. Но с этим ничего не поделаешь - это выбор народа. В любом случае такой антинародной, такой не принявшей ни одного важного для страны и народа закона Верховной Рады никогда еще не было. И я очень хочу, чтобы мы больше не допустили ошибки и не избрали новую Раду, которая не повторит уходящую".

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в пятницу в кулуарах парламента.

В частности, парламентарий обратил внимание на то, как голосовал уходящий парламент.

""Он (Зеленский - ред.) разогнал Верховную Раду, которую я ненавижу больше него, мотивируя это тем, что у нее 4% рейтинг доверия. Когда у него будет 4% рейтинг, он уйдет? Буквально вчера эта Рада принимала Избирательный кодекс, и делала это с грубейшими нарушениями закона. Напомню обещание президента Зеленского - они не подпишет ни один закон, который принят с нарушениями. И мне интересно, подпишет глава государства этот закон или нет. Если подпишет, значит, он растоптал еще одно свое обещание. Впрочем, мы уже к этому привыкли, как и к тому, что 2/3 в списке партии "Слуга народа" - безработные. Ничего скоро трудоустроятся!" - заявил Вадим Рабинович, назвав при этом мажоритарную систему "преступлением", а хождение власти по "трупам законов" для достижения пусть даже светлой цели - неправильным.

"Напомню еще одно обещание президента - так называемого "телефонного права" не будет. И тут же он сам в "прямом эфире" звонит СБУ и просит наказать "черта". Зеленский обещал встать на колени ради мира, а теперь "послал" этот мир. Но "слуга народа" так не поступает - так поступает барин, в которого превратился Зеленский", - подчеркнул Вадим Рабинович.

Несмотря на все это, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" считает, что на президентских выборах украинцы сделали правильный выбор.

"Мы, и я в том числе, проголосовали за Зеленского для того, чтобы изменить свою страну. И правильно все сделали: мы убрали из власти одного из самых одиозных личностей в истории Украины - Порошенко, который вел нас к гибели. Но, к сожалению, сегодня Зеленский превратился в Порошенко: преследует журналистов, "мира не будет", о тарифах "пошутили"", - констатировал политик.

Вадим Рабинович дал совет новому президенту. "Посадите всех за один стол, почитайте мирный план "Оппозиционной платформы - За життя". Но им не нравится названия нашего плана, не нравится Медведчук, а сам план они не читали и мира просто не хотят, как не хотят они и снижения тарифов. Мы поехали в Москву - получили возбуждение уголовного дела, поговорили о снижении цены на газ - уголовное дело, освободили пленных - уголовное дело. Вы что, сдурели, что ли?" - возмутился Вадим Рабинович.

"Мы должны сделать выводы, готовы ли мы дальше кормить свору из 450 дармоедов, которые будут грабить страну и больше не делать ничего. Слуга народа должен жить немного хуже народа, потому что слуга, который живет лучше своего хозяина - это странный слуга. Поэтому я хочу, чтобы на избирательные участки 21 июля мы все пришли с четким пониманием: менять надо не шило на мыло, а "розум на розум" - его трошки не было, так давайте добавим, еще не хватает - добавим еще", - предложил парламентарий.

Вадим Рабинович оценил и свою работу в Верховной Раде Украины восьмого созыва.

"Я прошел эту Раду достойно, не голосовав ни за криминальные режимы Яценюка, ни за бюджеты Гройсмана. Я не поддержал ни один закон, который бы противоречил интересам украинского народа! Мы создали силу - "Оппозиционную платформу - За життя", которая может установить мир. Да, мы - не идеальны, но эффективны, и сможем снизить тарифы, сможем помочь нашей стране развиваться демократическим путем. Ту страну, которую намерены строить мы - это большая Европа, чем та, куда ведет нас эта власть. В Европе не закрывают телеканалы, не запугивают журналистов. В Европе первые лица государства не угрожают чиновнику расправой в прямом эфире, не называют оппонентов "чертями", "плохими"", - обратил внимание народный депутат.

Впрочем, есть и некий прогресс, считает Вадим Рабинович: "Мы съездили в Москву и тем самым хоть подтолкнули Зеленского на звонок Путину, и это положительный сигнал. Ну, хоть какой-то прогресс!.. Зеленский упоминает нас Медведчуком в своих выступлениях - это хорошо, значит, слышит слова о мире. Желаю ему стать все же Голобородько, но пока он становится Порошенко".

"Я посмотрел предвыборный ролик партии Порошенко, где в лице его главных врагов я увидел себя. Это здорово! Если я его враг, и он это признает - это замечательно! Новый президент Зеленский тоже упоминать начал. Видимо, они с Порошенко - братья навек. Они публично только ссорятся, а на самом деле - одинаковые. Я взял выступления Порошенко по вопросам внешней политики и первые выступления Зеленского по тем же вопросам и складывается такое ощущение, что им пишет тексты один и тот же автор. Буква в букву! Сегодня советник Зеленского уже говорит, что русскому языку надо дать новое название, а Россию переименовать в Московию. И это говорит один из главных его советников!" - возмутился сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя".

Вадим Рабинович считает, что "сегодня люди обольщены, но нужно скорее принимать решения и наблюдать за "изменениями".

"Есть другие партии на нашем фланге, которые рассчитывают только на то, что их перепутают с нами! Не путайте: тарифы и мир - это шестой номер в избирательном бюллетене! Это "Оппозиционная платформа - За життя", а не те, кто оппозицией претворяется. Нормальная жизнь - №6. До свидания наша "неласковая" Рада. Возвращаться не надо! Я хочу, чтобы с новой Радой мы начали строить страну. Нужно прекратить принимать законы на потребу лозунгам, а строить страну! Все наши соседи процветают, одни мы обречены на войну и крики", - констатировал политик.

Вадим Рабинович считает, что Украина не просто идет на выборы. "Мы должны попрощаться с нашим прошлым, где под лозунгами о патриотизме "обжирали" Украину, грабили, ввергли в войну, наживаются на ней и никто - ни Порошенко, ни Свинарчук, не сидит. Зато садят журналистов, а Луценко вообще сказал, что возбудит уголовное дело за фильм, который собираются показать по телеканалу "112 Украины", и который занял первое место на международном фестивале. Что вы, гадюки, делаете? Вы нас в Северную Корею загоняете. Куда мы идем?" - возмутился народный депутат.

"Мы должны думать о завтрашнем дне. Надо проголосовать за мир, нормальные тарифы, за жизнь в нашей стране. Мы все поделились на тех, кто "за жизнь" и те, кто против. Нам осталась неделя до выбора - мир или война. Поэтому нужно взять голову в руки подумать о себе и семьях, и проголосовать за №6 - за мир и жизнь!", - призвал Вадим Рабинович.