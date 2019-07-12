Президент Зеленский в лучших традициях своего предшественника Порошенко использует политические репрессии для борьбы с независимыми медиа. Так, анонсированный телеканалом NEWSONE (ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ") телемост между украинцами и россиянами - телемост без политики и без политиков - стал поводом для возбуждения Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства в отношении Тараса Козака "о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины".

Обвинение собственника и сотрудников телеканала в подрывной антиукраинской деятельности только на основании анонса проведения неполитического телевизионного формата - это ноу-хау государственной репрессивной машины, возглавляемой генпрокурором Луценко. Непонятно, каким образом, не зная ни содержательного наполнения такого телемоста, ни участников, ГПУ в лице ее руководителя могла установить наличие признаков покушения на государственную измену.

Еще более абсурдным выглядит вызов на допрос в рамках данного производства владельца телеканала, который в соответствии со ст. 5 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" вообще не имеет возможности вмешиваться в редакционную политику телеканала.

Примечательно, что в ГПУ так и не смогли объяснить, каким образом проведение каналом такого телемоста может иметь признаки государственной измены.

Однако сам факт направления повестки о вызове на допрос владельцу телеканала свидетельствует о попытке оказать давление на независимые медиа, а также осуществлять незаконное влияние на редакционную политику канала.

Такие действия власти свидетельствуют о наступлении на конституционные права граждан: свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Кроме того, инициированное ГПУ уголовное преследование народного депутата Тараса Козака, представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", говорит о том, что команда Зеленского ведет грязную борьбу со своими политическими оппонентами. А синхронность заявлений Зеленского и Луценко, в частности о "телеканалах Медведчука", свидетельствует о том, что старая и новая власть действуют сообща.

Совершенно очевидно, что власть имущие боятся справедливой критики и незаангажированных оценок журналистов телеканала NEWSONE, боятся того, что народ узнает не рафинированную ложь о ситуации в стране, а правду. А потому ищут любые поводы, чтобы закрыть неугодные СМИ, редакционная политика которых предусматривает плюрализм мнений и идеологическое разнообразие.

50 дней президентства Зеленского показали, что путь от демократии к диктатуре он проходит даже стремительнее, чем Порошенко. Запрет провести телемост, такой своеобразный гуманитарный диалог между украинцами и россиянами, - это проявление ущербной политики пещерной русофобии, политики, которую пять лет навязывал народу режим Порошенко, а теперь намерен проводить президент Зеленский.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"