В Італії засуджено Віталія Марківа - нацгвардійця, якого звинуватили у вбивстві італійського журналіста на Донбасі. Вирок - 24 роки ув'язнення.

Причому, це навіть більше, ніж вимагав прокурор. Повного рішення суду наразі немає - ще не оприлюднена мотивувальна частина вироку.

Захист наголошував - журналіст перебував у зоні війни без розпізнавальних знаків та став жертвою перехресного вогню. Італійці відмовились від проведення розслідування на місці вбивства та фактично відкинули будь-які аргументи адвокатів.

Це рішення вже прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Називає вердикт суду ганебним та обіцяє оскаржити його. А в ці хвилини активісти почали збиратися на акцію протесту біля Посольства Італії.