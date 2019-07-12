Скандальний вирок: нацгвардійця звинуватили у вбивстві італійського журналіста на Донбасі [ Редактировать ]
В Італії засуджено Віталія Марківа - нацгвардійця, якого звинуватили у вбивстві італійського журналіста на Донбасі. Вирок - 24 роки ув'язнення.
Причому, це навіть більше, ніж вимагав прокурор. Повного рішення суду наразі немає - ще не оприлюднена мотивувальна частина вироку.
Захист наголошував - журналіст перебував у зоні війни без розпізнавальних знаків та став жертвою перехресного вогню. Італійці відмовились від проведення розслідування на місці вбивства та фактично відкинули будь-які аргументи адвокатів.
Це рішення вже прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Називає вердикт суду ганебним та обіцяє оскаржити його. А в ці хвилини активісти почали збиратися на акцію протесту біля Посольства Італії.
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