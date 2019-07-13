Обстрел телеканала "112 Украина" - это продолжение давления на свободу слова и попытки установления информационной диктатуры в Украине. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

"Обстрел из гранатомета телеканала "112 Украина" свидетельствует о том, что быть журналистом в нашей стране становится все опаснее — борцы со свободой слова перешли от угроз к действию. Мы требуем обеспечить безопасность журналистов и сотрудников СМИ, а также прекратить давление на отдельные телеканалы", - подчеркнула Наталия Королевская.

Парламентарий также призвала правоохранительные органы расследовать данный теракт и дать ему адекватную оценку.

"Правоохранительные органы должны в короткие сроки расследовать данный инцидент, найти исполнителей и заказчиков обстрела и наказать их по всей строгости закона - это уже вопрос национальной безопасности страны. Мы не позволим, чтобы горстка националистов, прикрываясь патриотизмом, но не имея с ним ничего общего, закрывала рты журналистам и терроризировала граждан", - отметила Наталия Королевская.