Це вже не перший напад на телеканал в Україні

Розслідувати випадок обстріл каналу "112 Україна" закликала ОБСЄ. Напередодні в офіс телекомпанії вистрілили з гранотомету. На щастя, ніхто не постраждав. СБУ відкрила провадження за статтею "теракт". Що кажуть европейські спостерігачі? Дивіться далі.

Обстріл телеканалу "112 Україна" в центрі європейської країни шокував західних дипломатів. Негативну реакцію висловив представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. В ОБСЄ засудили обстріл будівлі телеканалу. Дезір заявив - такого насильства і погроз щодо ЗМІ не можна допускати. Це неприйнятний акт залякування, який міг призвести до серйозних наслідків. Співробітник організації також закликав владу України детально розслідувати злочин.

Ситуацію прокоментував і власник телеканалу "112 Україна". Тарас Козак заявив, що бездіяльність влади продовжує нагнітати ситуацію в українському суспільстві. Обстріл телеканалу з гранатомета - це чергова загроза незалежним ЗМІ. Генеральний директор "112" Єгор Бенкендорф звернувся в Офіс президента України, до Кабінету міністрів, особисто до міністра внутрішніх справ України, Генерального Прокурора і Служби безпеки України з вимогою знайти і покарати винних у злочині. у швидке розслідування теракту не вірить співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

"Они боятся, что выйдут на своих же представителей все эти террористические акты. Я не верю в справедливость правосудия, потому что сегодняшняя власть демонстрирует свою бесхребетность в борьбе с националистами. И одновременно, жестко преследует политических оппозиционеров. Запугать журналистов телеканала, не говорить правду и разбежаться. На самом деле, предыдущая власть "раскочегарила" националистов. Сегодняшняя власть пока не может с ними справится. И этот антинародный гнусный террористический акт видит весь мир. Считаем, что правительство, власть - должны немедленно расследовать этот инцидент и наказать виновных", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співзасновник "Опозиційної платформи - За життя".

Це вже не перший напад на телеканал в Україні. У вересні 2016 року підпалили офіс Служби інформації телеканалу "Інтер". Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Майже три роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані.

Жодних коментарів від влади. Вже другий день ані президет, ані прем'єр-міністр не реагують на обстріл телеканалу "112 Україна". Навіть, попри заклики ОБСЄ.