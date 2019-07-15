Президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах экоинспекциями на два месяца.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Экоинспекции должны приостановиться до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы, считает Зеленский.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т. д. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", - сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.