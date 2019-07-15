Под Киевом на вокзале убили мужчину (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июля, в Киевской области в городе Фастов произошел смертельный инцидент. На платформе железнодорожной станции обнаружили жуткую находку. Прохожие нашли тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия сразу вызвали "скорую" и правоохранителей, передает "Информатор".
Кроме того, на трупе обнаружили ножевое ранение.
Полицейские выяснили, что между двумя бездомными случился конфликт, который перерос в драку. В ее ходе один из них достал нож и ударил противника в область живота. От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей.
55-летнего подозреваемого задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и скрылся, а также халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.
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