В понедельник, 15 июля, в Киевской области в городе Фастов произошел смертельный инцидент. На платформе железнодорожной станции обнаружили жуткую находку. Прохожие нашли тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия сразу вызвали "скорую" и правоохранителей, передает "Информатор".

Кроме того, на трупе обнаружили ножевое ранение.

Полицейские выяснили, что между двумя бездомными случился конфликт, который перерос в драку. В ее ходе один из них достал нож и ударил противника в область живота. От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей.

55-летнего подозреваемого задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбил ребенку зубы и скрылся, а также халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.