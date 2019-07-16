Достижение цели: мотивационная цитата на день [ Редактировать ]
Каждый человек стремится к успеху. И для каждого он заключается в совершенно разных вещах: для кого-то - это любовные отношения, для кого-то - дружеские, для кого-то - денежные, а для кого-то - это достижение цели.
Мы считаем, что ежедневно люди нуждаются в мотивации, поэтому вот мотивационная цитата на этот тяжелый будний день - понедельник. Читайте, вдохновляйтесь и действуйте, а не сидите, сложив руки. Удачи!
Жизнь - это маленькая кухня, на которой мы готовим блюда под названием "счастье". На этой кухне мы сами себе шеф-повара, и только нам решать, какие ингредиенты в наши блюда.
Поль Бокюз
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