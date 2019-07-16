"Я лично обращаюсь к каждому": Зеленский дал важный совет украинцам [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу в канун досрочных парламентских выборов в стране. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в популярной социальной сети.
"Касательно парламентской гонки. Есть такая ситуация: сейчас очень много мошенников и аферистов: кто-то открывает какие-то "ПП","ТОВ" и тд., а потом идет название партии. Я лично обращаюсь к каждому человеку, который будет голосовать за того или иного мажоритарщика. Смотрите, когда вы приходите должно быть написано политическая партия, а потом ее название. Ни "ПП", ни "МВ", ни "ТО", ни "ТВО", а "политическая партия" и название. Хорошо?", - сказал президент.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил 12 послов. А также лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
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