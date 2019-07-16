Історична подія: українські діти уперше стали учасниками чемпіонату з джиу-джитсу у Бразилії [ Редактировать ]
Історична подія для українських борців. Уперше спортсмени стали учасниками дитячого Чемпіонату Південної Америки з бразильського джиу-джитсу. Стартують змагання вже за тиждень у Ріо-де-Жанейро. Українські чемпіони вже там і активно готуються до поєдинків на тренувальних зборах разом із бразильськими спортсменами.
Вони не раз вигравали чемпіонати Європи та світу з бразильського джиу-джитсу серед дітей. А тепер - змагатимуться за першість у цьому виді спорту із самими бразильцями. Вихідці зі спортивного клубу Кропивницького, у якому тренуються понад пів тисячі дітей, уперше представляють Україну на чемпіонаті такого рівня.
"Пожалуй, это самый мощный, самый конкурентный, самый крупный чемпионат в мире бразильского джиу-джитсу. Мы специально заблаговременно за две недели приехали в Бразилию для того, чтобы аклиматизироваться, а так же пройти специальный тренировочный сбор", - говорить Євген Скирда, тренер, засновник спортивного клубу "Борець" у Кропивницькому.
Напередодні наші борці змагалися на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Арабських Еміратах. З-поміж 10 тисяч учасників двоє українців вибороли звання чемпіонів світу. Ще двоє - принесли команді срібну та бронзову медалі. Це стало поштовхом до змагань нового рівня.
"В Бразилии нам будет нелегко, потому что нам предстоит сражаться против бразильцев - родоначальников нашего вида спорта. Но тем не менее, наши ребята готовы на сто процентов. Мы прошли серьезный тренировочный сбор, они готовы как физически, так технически, но прежде всего морально", - говорить Євген Скирда, тренер, засновник спортивного клубу "Борець" у місті Кропивницький.
Щодня в наших борців у Бразилії - посилені тренування.
"Тренируемся мы в междунароной академии, которая в Рио считается сильнейшей, она находится неподалеку от пляжа Капо Кабана, что нам позволяет совмещать тренировки на ковре с тренировками непосредственно на пляже", - говорить Євген Скирда, тренер, засновник спортивного клубу "Борець" у Кропивницькому.
Учасники нашої команди налаштовані лише на перемогу. І поступатися нікому не збираються.
"Я тренувався багато років кожного дня, щоб потрапити в Бразилію".
"Я уверен в своих силах и я сделаю все, чтобы выиграть чемпионат Южной Америки".
Уже найближчої неділі, 21 липня, шестеро наших борців змагатимуться за звання чемпіона Південної Америки із джиу-джитсу серед дітей. Вони будуть єдиними європейцями серед трьох тисяч бразильців.
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