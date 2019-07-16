Мы обеспечим автоматический перерасчет пенсий военным пенсионерам. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, 16 июля.

В ходе поездки Юрий Бойко посетил государственное предприятие "МиГремонт". Это стратегический завод, который специализируется на ремонте и восстановлении истребителей для нужд украинской армии.

"Это предприятие имеет стратегическое значение для нашей страны, ремонтирует военную технику. Хорошо, что такие предприятия сохранились и развиваются, несмотря на все сложности, которые сегодня есть. Главная проблема - отсутствие своевременной оплаты за выполненные заказы со стороны Министерства обороны и профильных ведомств. Людям должны платить за работу. Нужно восстановить справедливость. Коллектив своевременно выполняет заказы и должен получать достойные зарплаты", - подчеркнул оппозиционный политик.

Также Юрий Бойко посетил военный городок, где пообщался с местными жителями. Руководитель союза ветеранов Афганистана, кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 77-му округу Валентин Зарва акцентировал внимание на проблеме низких пенсий для военнослужащих. Он передал Юрию Бойко обращение от участников военных действий, ветеранов войны.

"Военные пенсионеры получают пенсию не из Пенсионного фонда, а из госбюджета, согласно отдельному закону 1992 года. В законе прописано, что если зарплата действующего военнослужащего увеличивается постановлением Кабмина, то должен быть автоматический перерасчет пенсий. Почему начался скандал? Действующим военнослужащим повышали зарплату не постановлением Кабмина, а приказом министра обороны, поэтому военным пенсионерам пенсию не пересчитывали", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь"подготовила законопроект, который предусматривает автоматический перерасчет пенсий военным пенсионерам. Этот документ уже находится в Верховной Раде.

Не обошли стороной и вопрос мирных переговоров. Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь"выступала и продолжает выступать за прямые переговоры со всеми сторонами конфликта в Донбассе, ведь другого сценария для возвращения мира не существует.

"Мир не придумал другого сценария, кроме как садиться за стол и договариваться. И мы уже это делаем - благодаря нашим усилиям были освобождены четверо пленных. Мы добьемся, чтобы война закончилась подписанием мирного договора и территории вернулись к нам. Там живут люди, которые являются гражданами Украины", - подытожил Юрий Бойко.