На Донбассе произошло жуткое ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
В Донецкой области столкнулись Audi A6 и мопед Viper, в результате водитель и пассажир мопеда погибли. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Отмечается, что ДТП произошло в понедельник, в 14:45 на автодороге Марьинка-Горняк.
"45-летняя водитель автомобиля AudiA6 проигнорировав дорожный знак Уступить дорогу, при выезде на перекресток с главной дорогой, не предоставила преимущество и допустила столкновение с мопедом Viper MT50UT15 в результате которого, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на частный дом", - говорится в сообщении.
В результате столкновения 58-летний водитель мопеда и его 34-летний сын погибли на месте. Водитель автомобиля получила незначительные травмы.
Водитель авто задержана. Решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения.
Раньше сообщалось о том, что в страшном ДТП разбился олимпийский чемпион. А также оползень в Одессе привел к жуткой трагедии.
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