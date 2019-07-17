София Ротару толкнула фаната и очутилась в центре скандала (видео) [ Редактировать ]
Известная певица София Ротару поехала в Беларусь и очутилась в центре скандала. Артистка спела на "Славянском базаре", пишет "СтарХит".
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал. Зрители дарили ей цветы, а некоторые хотели даже прикоснуться к кумиру.
Как сообщают очевидцы, певица оттолкнула одного слишком назойливого фаната, который пытался ее поцеловать. С журналистами артистка также отказалась общаться. Такое поведение артистки возмутило фанатов.
На концерте певица исполнила три песни: "Давай устроим лето", "Я хочу танцевать с тобой" и "Одна калина".
Ранее сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ярко отметила 19-летие, а также что внучка Ротару расстрогала фанатов новым снимком и в очередной раз продемонстрировала свой безупречный вкус и чувство стиля.
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