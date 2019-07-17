В Киеве грузовик упал с моста (фото) [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, в Голосеевском районе Киева грузовик Volvo снес два столба, отбойник и упал с моста, перевернувшись. С бака начало активно выливаться горючее, сообщает "Информатор".
По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Одесского направления по окружной. Около 2:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало заносить вправо. На своем пути многотонная машина снесла два столба и, не заметив отбойник, вылетела с моста, упав на правый бок. К месту аварии сразу направились патрульные, чтобы помочь водителю. Он остался жив.
Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.
По предварительной информации, дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили. Детали устанавливает следственно- оперативная группа. На месте работало пять патрульных экипажей, одна единица спасательной техники и аварийная служба контактной сети.
Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли пассажирский автобус, а также в Днепре мужчина попал под колеса грузовика.
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