В среду, 17 июля, в Голосеевском районе Киева грузовик Volvo снес два столба, отбойник и упал с моста, перевернувшись. С бака начало активно выливаться горючее, сообщает "Информатор".

По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Одесского направления по окружной. Около 2:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало заносить вправо. На своем пути многотонная машина снесла два столба и, не заметив отбойник, вылетела с моста, упав на правый бок. К месту аварии сразу направились патрульные, чтобы помочь водителю. Он остался жив.

Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

По предварительной информации, дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили. Детали устанавливает следственно- оперативная группа. На месте работало пять патрульных экипажей, одна единица спасательной техники и аварийная служба контактной сети.

Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли пассажирский автобус, а также в Днепре мужчина попал под колеса грузовика.