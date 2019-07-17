У украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа появилась новая возможность доказать австрийским судам политическую мотивацию его дела и запроса на его экстрадицию со стороны США.

Об этом пишет старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", заслуженный юрист Украины, вице-президент Ассоциации юридических фирм Украины Роман Марченко в статье "Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена" на LB.ua.

Эксперт отмечает, что адвокаты Дмитрия Фирташа подали в суд первой инстанции прошение о так называемом возобновлении дела, и суд наложил запрет на экстрадицию.

"Для многих эта новость стала неожиданностью, так как после решения Верховного суда Австрии многие подумали, что вопрос экстрадиции Фирташа в США - дело самого ближайшего времени", - отмечает Марченко.

По его словам, в кейсе украинского олигарха всеми была упущена одна маленькая, но важная деталь - вывод Верховного суда Австрии в деле Фирташа, который постановил, что политическая мотивация запросов на экстрадицию является абсолютно достаточной и независимой причиной для отказа в экстрадиции.

Юрист напомнил, что в феврале 2017 года, когда Высший земельный суд Вены признал экстрадицию Дмитрия Фирташа допустимой, суд заявил, что возможная политическая мотивация дела в уголовных делах не может являться основанием для отказа в экстрадиции. Верховный же суд Австрии, принимая решение в деле олигарха, фактически указал на то, что Высший земельный суд, сделав такое заключение, нарушил закон, так как Статья 4 пункт 3 Договора об экстрадиции между Австрией и США четко говорит о том, что политическая мотивация является основанием для отказа в экстрадиции.

По мнению Марченко, Верховный суд Австрии прямо указал, что Высший земельный суд Вены неверно трактовал закон в части возможной политической подоплеки дела, чего в принципе не имел права делать.

"Верховный суд фактически сказал - ребята, ваша постановка вопроса абсолютно правомерна, но вам нужно предоставить австрийским судам что-то еще. И самый очевидный для этого путь - идти с новыми доказательствами снова в суд, и добиваться возобновления судебного процесса", - разъяснил эксперт.

По мнению Марченко, защита Дмитрия Фирташа получила возможность возобновить судебный процесс, предоставив австрийским судам новые убедительные доказательства политической мотивированности, которые ранее не фигурировали в деле.

"С высокой долей вероятности, после разъяснений Верховного суда, суд первой инстанции не должен в этом отказать. Вместе с тем, судья будет принимать это решение самостоятельно", - объяснил юрист.

Эксперт предположил, что на руках у защиты Фирташа вероятнее всего есть какие-то новые факты, которые могут убедить суд возобновить дело.

"Учитывая, что экстрадиция Дмитрия Фирташа приостановлена, данные материалы признаны судом достаточными для подобного решения. Очевидно, что для изучения материалов более подробно и для принятия окончательного решения судье понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев. В случае, если судья решит возобновить слушания - все мы станем свидетелями нового судебного процесса", - заключил Роман Марченко.

Юрист также отметил, что теперь в деле появился новый вопрос: какие именно новые доказательства политической мотивированности в действиях американских следователей защита Дмитрия Фирташа предоставила австрийскому суду?