В Одессе состоялся масштабный автопробег сторонников "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
17 июля одесситы вместе с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николаем Скориком провели масштабную акцию-протест против оппонентов политсилы, которые увлеклись грязной дискриминационной кампанией против партии.
Также участники автопробега "За мир" выразили протест местным властям, которые участвуют в черном пиаре против оппозиционеров Одесчины и лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", размещая провокационные борды по всей Одессе.
Главный месседж акции: ""Оппозиционная платформа - За жизнь" - это не просто политики, это - миллионы украинских граждан, которые хотят перемен в нашей стране".
Более 100 автомобилей с символикой политсилы проехали от мемориала 411 батареи и Поселка Котовского к трагически известному Дому профсоюзов, у которого возложили цветы.
"Трагедия, которая случилась 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, - позорное клеймо нынешнего парламента. После победы на выборах команда ""Оппозиционной платформы - За жизнь"" добьется расследования всех резонансных преступлений за последние пять лет. И пока эти преступления не будут расследованы, а их виновники - наказаны, говорить о цивилизованной, а тем более европейской стране, нельзя. Я также хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего автопробега. Мы видим и чувствуем поддержку, которую оказывает нам народ",- отметил Николай Скорик.
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