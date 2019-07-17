Енергосистема країни стабільно функціонує в новій моделі ринку, ціни на електроенергію не перевищують встановлених обмежень. Про це повідомили учасники ринку та представник Міненерговугілля під час круглого столу "Запуск оптового ринку електричної енергії: перші результати та виклики", проведеного 16 липня у Верховній Раді.



"Енергетична система України плавно перейшла на роботу в новій моделі ринку. Електроенергія стабільно постачається всім споживачам. Всі сегменти нового ринку працюють без збоїв. Енергопостачання не припинялося і не порушувалося ні в одному з регіонів країни. Ціни на ринку на добу наперед не перевищують встановлених НКРЕКП граничних значень. Ціна для населення, встановлена державою, не змінюється після реформи, залишається стабільною до 31 грудня 2020 року. І, до речі, є найнижчою в Європі", - заявив директор ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець.



Гендиректор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець відзначила своєчасність запуску ринку, що дозволило Україні виконати свої зобов’язання перед міжнародними партнерами. Та наголосила, що попри занепокоєння, які висловлювались напередодні 1 липня, жодних порушень в роботі енергосистеми не відбулось, і всі споживачі в повному обсязі отримують електроенергію.



"Завдяки скоординованості і злагодженості дій всіх учасників ринку, Міненерговугілля, Кабінету Міністрів, регулятора, можна сказати про успішне запровадження нової моделі ринку в установлені законом терміни, що дозволило нам виконати свої міжнародні зобов'язання. І це відбулося, незважаючи на всі занепокоєння, які були висловлені напередодні. В умовах нового ринку порушень в роботі енергосистеми не відбулося. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється в повному обсязі. І це дуже позитивно", - зазначила Буславець.



Нагадаємо, новий ринок електроенергії запрацював 1 липня, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.



Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року.

