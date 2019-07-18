У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. Також звірили списки для обміну полоненими.

Зокрема, підтверджене місцеперебування 69 українських бранців та двохсот восьми росіян, ув'язнених в Україні. Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі "всіх на всіх" у найстисліші терміни.