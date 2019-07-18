В Вишневом Киевской области мужчина, убегая, от жены из собственной квартиры, спускался по связанным простыням с пятого этажа и упал. Об этом пишет golos.ua.

Отмечается, что женщина закрыла своего мужа под "арест" из-за проблем с алкоголем.

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Тот не согласился с ее точкой зрения и попытался сбежать, но не удачно. Теперь он находится в больнице с многочисленными переломами.

Ранее мы писали о том, что в Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа. А во Львове трагически умер годовалый ребенок.