На украинском курорте в Кирилловке трагически погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщили на странице города в Instagram.

Известно, что ребенок отдыхал вместе с бабушкой. По словам женщины, она отвлеклась на считанные секунды и не заметила, как малыш упал в бассейн.

Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли ничем помочь и констатировали смерть ребенка.

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