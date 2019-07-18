На популярном украинском курорте погиб 3-летний ребенок [ Редактировать ]
На украинском курорте в Кирилловке трагически погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщили на странице города в Instagram.
Известно, что ребенок отдыхал вместе с бабушкой. По словам женщины, она отвлеклась на считанные секунды и не заметила, как малыш упал в бассейн.
Прибывшие на место трагедии медики уже не смогли ничем помочь и констатировали смерть ребенка.
Ранее мы писали о том, что в Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа.
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