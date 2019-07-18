В обществе сложилось мнение, что женщина - существо хрупкое и ранимое, однако существуют представительницы слабого пола, которых смело можно назвать исключением из правил. Астрологи утверждают, что в зависимости от знака зодиака, женщины могут отличаться жестокостью и агрессией. О самых жестоких женщинах по знаку зодиака пишет Greatpicture.

3 место - Овен

Кто бы мог подумать, что веселые и приятные в общении Овны - самые настоящие тираны и агрессоры? Их хорошее отношение длится ровно до той минуты, пока на пути у них не возникают малейшие трудности. И горе вам, если эти трудности, по мнению Овнов, им создаете вы.

Основная проблема в том, что женщина-Овен давно взяла на себя большинство мужских функций, причем как в делах, так и в быту. Из-за этого она и становится слишком жесткой и будет до последнего отстаивать свою позицию. Она всегда уверена в своей правоте.

Такие женщины вспыльчивы, упрямы и циничны. Более того, они могут раздуть конфликт по любому поводу и даже без него. Это именно те дамы, которые будут бить посуду, причем швыряя ее в голову своего обидчика, и выкидывать вещи в окно.

2 место - Раки

Милашки Раки также способны хорошенько подпортить жизнь своего мужчины, да и всех окружающих заодно. Несмотря на беззаботный и веселый нрав, Раки очень вспыльчивы. Но не это самое страшное - они обидчивы и мстительны.

Любые, даже самые незначительные слова, они не забудут, а будут помнить месяцами, вынашивая план возмездия.

Но при этом их "страшный" реванш будет напоминать детские проказы. Тогда стоит ли удивляться, что они по-детски обидчивы? Но увы, все не так просто. Если ваша ссора с женщиной-Раком слишком серьезна, она может преследовать и даже угрожать физической расправой.

1 место - Скорпионы

Скорпионы - одни из самых притягательных женщин и одновременно самых серьезных противников. Главная опасность представителей этого знака - в их жале. Они прекрасно знают, кого и куда ранить.

Желая обидеть того, кто перешел им дорогу, они будут подбирать самые хлесткие слова и выискивать болевые точки. Самое парадоксальное, что женщина-Скорпион не ставит своей целью причинить кому-то боль, а чаще всего считает, что совершает справедливое возмездие или защищается.

А лучшая защита что? Правильно, нападение. Причем в средствах они не стесняются. По своей жестокости они по праву занимают первое место среди самых агрессивных знаков зодиака.

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