В Киеве на ходу загорелась маршрутка (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 17 июля, в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" загорелась маршрутка. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что автобус курсировал по маршруту Киев - Бровары. После того, как он высадил всех пассажиров на конечной остановке, мужчина ехал на разворот.
В определенный момент, во время движения, водитель заметил, что в задней части автобуса пошел дым. В этот момент водитель заметил, что в задней части автобуса пошел дым. На место вызвали спасателей, которые сразу же приступили к тушению возгорания. Салон автобуса выгорел полностью.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье на заправке вспыхнул бензовоз.
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