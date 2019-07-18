В четверг, 17 июля, в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" загорелась маршрутка. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что автобус курсировал по маршруту Киев - Бровары. После того, как он высадил всех пассажиров на конечной остановке, мужчина ехал на разворот.

В определенный момент, во время движения, водитель заметил, что в задней части автобуса пошел дым. В этот момент водитель заметил, что в задней части автобуса пошел дым. На место вызвали спасателей, которые сразу же приступили к тушению возгорания. Салон автобуса выгорел полностью.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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